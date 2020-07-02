刘晓明：联合声明未赋予英国对回归后的香港承担责任

中国驻英国大使刘晓明昨天（7月1日）告诉英国外交部官员，《中英联合声明》没有赋予英国在香港回归后对香港承担任何责任，英国对回归后的香港无监督权。

英国天空新闻台（Sky News）记者海恩斯（Deborah Haynes）在推特上说，英国外交部当天召见刘晓明以表达对《香港国安法》的深切关注，并称英国外交部指中国此举被视为违反《中英联合声明》。

另据中国驻英使馆官网的消息，刘晓明则“坚决驳回英方就香港国安法对中方的无端指责，并就英方错误言行阐明中方严正立场”。

刘晓明告诉英国外交部常务次官麦克唐纳（Simon McDonald），英国近来就《香港国安法》“指手画脚、说三道四，粗暴干涉中国内政”，严重违反联合国宪章和中英建交联合公报所确定的相互尊重主权和领土完整、互不干涉内政的重要原则，中国对此表示强烈不满和坚决反对。

刘大使说：“《中英联合声明》的核心要义是确定中国收回香港。《联合声明》没有任何一个字、任何一个条款赋予英国在香港回归后对香港承担任何责任。英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。”

刘大使也强调，中国维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，并敦促英国立即停止插手香港事务、停止干涉中国内政。