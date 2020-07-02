法院回应腾讯老干妈案：正审理以合议庭意见为准

针对腾讯公司起诉老干妈公司广告纠纷案，广东深圳南山区人民法院研究室工作人员今天再次回应称，案件正进一步审理，结果出来后将发布通报回应社会关切。

据澎湃新闻报道，此前，南山区法院研究室工作人员在昨天下午回应称，情况还需进一步核实。该法院会依法审理，最终结果以合议庭的意见为准。

深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称：腾讯公司）在4月24日请求查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（简称：老干妈公司）名下价值人民币1624.06万元（约320万新元）的财产，案由是服务合同纠纷，深圳南山区人民法院裁定同意。

腾讯于6月30日回应称，腾讯去年3月与老干妈公司签订《联合市场推广合作协议》，腾讯侧投放资源用于老干妈油辣椒系列推广，腾讯已依约履行相关义务、但老干妈未按照合同约定付款。腾讯因此依法起诉，目前案件在法院具体审理过程中。

但老干妈公司当晚即发布声明称，从未与腾讯进行任何商业合作，已向公安机关报案。

紧接着，“贵阳公安双龙分局”微信公号在7月1日发布警方通报称，三人伪造老干妈公司印章与腾讯签订合同，已被刑拘。犯罪嫌疑人的目的是为了获取腾讯在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。

老干妈公司相关负责人当天称，暂不清楚腾讯是否有进一步沟通或撤诉。就“是否会起诉警方通报中涉嫌犯罪的三人”，该负责人表示，正在根据公安机关公布的情况核实。

同日下午，腾讯在官方微博发文称，以一千瓶老干妈作为奖励，悬赏被骗的线索。