团体赴美驻港总领馆请愿 反对干预香港事务

“香港各界撑国安联合阵线”今天到美国驻港总领事馆请愿，称已收集到165万市民的电子签名，联署反对美国干预香港事务，但领事馆拒绝派人接受请愿信，团体将信件及签名放在门口离开。

据香港星岛日报网报道，联合阵线早前在网上发起“反美国外部势力干预”的联署，今日到美国驻港总领事馆递交签名及请愿信，并在门外高喊“有国才有家、拒美国插手”及“反对美国干预、漠视港人意愿”等口号。民建联观塘区议员顏汶羽对领事馆拒绝派员接收签名表示极度失望。

身兼港区人大代表的工联会会长吴秋北批评，美国对香港立国安法指手画脚，美国本身也有国安法，但香港23年来都没有维护国家安全的法律，是“双重标准、可耻、伪善”。他还说，美国的制裁及法案不会对香港有任何作用，相信中央会有相应反制措施。

民建联周浩鼎也说，不会害怕美国制裁，认为制裁对香港的伤害非常少，“美国最终只会伤害自己”。

被问到国安法立法后昨日仍有市民上街表示反对，民建联立法会议员葛佩帆认为，昨天出来游行示威的人是想继续用暴力表达意见，堵路、纵火、袭警等行为证明香港需要立法，令香港回复平静。她又指联合阵线早前在各区街站已收集到300万个签名，是次再有逾100万个网上签名支持，直言民意已经好清晰。