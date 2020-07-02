中国外交部说李文亮不是冠病“吹哨人”

中国否认《香港国安法》立法意味着“一国两制”终结，并反驳新疆存在针对少数民族的大规模强迫劳动现象的说法。

中国外交部今天（2日）在官网上列出了多个涉及《香港国安法》、冠病疫情、新疆等课题的说法进行反驳。

在《香港国安法》方面，外交部说到，涉港国安立法仅针对分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪、勾结外国或者境外势力危害国家安全罪四类犯罪行为，惩治的是极少数涉嫌严重危害国家安全的犯罪分子，保护的是遵纪守法的绝大多数香港市民，保障的是绝大多数香港居民的安全和依法享有的各种权利和自由。

外交部说，守法的跨国企业都希望香港可以恢复稳定和秩序。“法律实施后，将更有利于在港企业履行尊重人权的责任。”

外交部强调，中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，与《中英联合声明》无关，并说涉港国安立法目的是堵上香港国家安全的致命漏洞，筑牢“一国”之基，最大限度确保香港在坚守“一国”之本的同时更好发挥“两制”之利。

在冠病疫情方面，外交部说，疫情发生以来，中国政府防疫工作公开透明，而因冠病病逝的李文亮在冠病疫情是眼科医生，不是“吹哨人”，也没有被拘留。

在新疆课题方面，外交部指责新疆存在针对少数民族的大规模强迫劳动现象的说法，是澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）一手制造的“谎言”。

外交部也批评“近百万维吾尔人被拘押”纯属谣言，并反驳新疆维吾尔人及其他少数民族实施强制绝育、堕胎和计划生育的说法。