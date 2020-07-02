中国商务部称未对印度产品服务采取限制性措施

中印因边界纷争而关系恶化，据报双方不断加强进口规范，压制对方出口货物，中国商务部今天表示，中方没有针对印度的产品和服务采取任何限制性、歧视性措施。

据中新网报道，有记者今天网上例行新闻发布会提问称，因中印边境局势紧张，有媒体报道称两国都在不断加强进口规范，压制对方的出口货物，这对中国出口印度的外贸企业造成多大影响？

商务部发言人高峰回应时作出澄清，他说，中方没有针对印度的产品和服务采取任何限制性、歧视性措施。印方做法违反世贸组织有关规则和印方在世贸组织中的承诺，希望印方立即纠正相关针对中国和中国企业的歧视性做法。

高峰指出，中印经贸合作能够取得今天的成绩，是双方政府和企业共同努力的结果，符合两国人民的根本利益。中方重视与印方加强各领域务实合作，希望双方认真落实两国领导人达成的经贸共识，推动双方经贸合作健康稳定发展。

对于是否会影响到RCEP谈判的问题，高峰透露，目前有关各方正按既定目标和节奏有序推进谈判。

此前，印度于本周一以其主权、安全和公共秩序受到威胁为由，禁止了包括抖音国际版TikTok、微信等在内的59款中国手机应用。

中国驻印度使馆发言人嵇蓉前天发表声明说，中方对此坚决反对，印方措施涉嫌违反世贸组织相关规则，与国际贸易和电子商务发展大趋势背道而驰，更无益于印度消费者利益和促进市场竞争。