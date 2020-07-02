新增确诊连续四天个位数 北京：仍需保持战时状态

中国首都北京昨天新增一起冠病确诊病例，新增本地确诊已连续四天为个位数，但北京市委宣传部副部长徐和建表示，北京疫情防控仍处于最紧要关头，仍需要时刻保持战时状态。

综合中国央视新闻及《北京青年报》报道，徐和建今天在疫情防控发布会上说，历经20天奋战，首都疫情防控趋稳向好态势持续加强。越是在持续向好发展态势下，越要保持清醒头脑。首都疫情防控仍处于最紧要、最吃劲的关头，仍然需要时刻保持战时状态，遏制疫情扩散蔓延。

自6月11日新发地批发市场发生聚集性疫情以来，北京累计报告本地确诊病例329例，在院治疗325例，治愈出院四例，尚在观察的无症状感染者28例。

徐和建还说，将优先安排新发地批发市场相关人员集中医学观察期满后二次核酸检测，确保万无一失。

此外，对于个人在疫情防控期间应当履行哪些法律责任的问题，北京大学医学人文学院副院长王岳说，新发地聚集性疫情能在短时间内得到控制，与各行各业严格落实“四方责任”密不可分，其中最重要的是个人责任。

王岳表示，“绝大多数市民严格依照法律法规，做好个人防控，但也有个别情况发生。” 他举例说，比如有些公民不积极履行自己的法定责任，进入公共场所不主动佩戴口罩，还有些被隔离的市民在隔离期间擅自外出，甚至聚餐聚会。以及在居家隔离、集中隔离的市民，发现发热等典型症状后没有主动报告。

王岳指出，这些违法行为可能产生严重后果。根据相关法律法规，至少产生三种法律责任。一是民事责任，如果造成他人或机构的财产损失，过错方要承担民事赔偿；二是行政责任，如果公民没有遵守政府紧急情况下发布的紧急命令，公安机关可以做出相应行政处罚；三是不能随意编造、散播涉及疫情的谣言，也将受到行政处罚及罚款。