中国外交部以四“无知”批蓬佩奥无知有偏见

中国外交部今天（2日）批评美国国务卿蓬佩奥对《香港国安法》、“一国两制”、《中英联合声明》，以及国际法和国际关系基本准则无知，暴露他的“无知和偏见”。

据中国央视新闻报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上，指责美国拿人权说事是颠倒黑白，《香港国安法》实施后，香港社会秩序将更加稳定，营商环境将更加良好，广大香港市民和国际投资者都将从中受益。

赵立坚说：“香港国安法明确规定，应当尊重和保障人权，依法保护特区居民根据基本法和《公民权利和政治权利国际公约》及《经济、社会与文化权利的国际公约》适用于香港有关规定所享有的权利和自由。香港国安法惩治的是极少数，保护的是大多数。”

赵立坚提到，通过《香港国安法》是为了更好地坚持和完善“一国两制”，确保“一国两制”行稳致远，不变形、不走样，而非改变“一国两制”。

至于《中英联合声明》，赵立坚说，香港回归后，声明中所规定的与英国有关的条款都已经全部履行完毕，声明中关于对港的基本方针政策，是中国的政策宣示，不是对英国的承诺，更与美国无关。

赵立坚还说，中国现在所做的是制定中国一个地方行政区域的维护国家安全的法律，纯属中国内政，“美方有什么资格说三道四”。

在涉港国安立法问题上，赵立坚说：“蓬佩奥之流之所以跳得这么高，是因为他们不能再像过去那样为所欲为，肆无忌惮地从事破坏中国主权和安全的活动。香港国安法为香港加装了‘防盗门’，必将引领香港发展重回正轨，引领香港重拾‘东方之珠’的美誉，我们对此充满信心。”

蓬佩奥6月30日发表声明，指责中国要将“一国两制”变成“一国一制”，并说《香港国安法》的立法表明了中国在《中英联合声明》中所作出的承诺是空话。