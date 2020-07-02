中国外交部人大政协皆批美国会通过香港自治法案

中国外交部、全国人大和全国政协今天（2日）纷纷谴责美国国会通过“香港自治法案”。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，中国对美国国会“执意推进审议有关涉港消极议案”表示强烈不满和坚决反对。

赵立坚说：“我们敦促美方认清形势，恪守国际法和国际关系基本准则，停止以任何方式干涉香港事务，停止审议推进、更不得签署实施有关涉港消极议案，否则中方必将予以坚决有力反制，一切后果完全由美方承担。”

赵立坚也指责美国“一些人包藏祸心，一直不遗余力策划、制造、煽动所谓的‘美丽风景线’，建议他们还是把‘美丽的风景线’留给自己”。

全国人大提到，国家安全立法在世界各国均属中央事权。中央政府对香港特别行政区的国家安全负有最大和最终责任。

全国人大说，香港回归后，中国政府在《中英联合声明》中宣示的对港方针政策均已纳入香港基本法，得到全面有效实施，根本不存在中方违反“国际义务”的问题。

全国政协则批评美国国会参众两院不顾中国严正交涉通过法案，“恶意诋毁香港国家安全立法，严重干涉中国内政，违反国际法和国际关系基本准则”。

美国众议院昨天跟随参议院通过“香港自治法案”。法案下来将回到参议院再次通过后才送交白宫，让总统特朗普签署。