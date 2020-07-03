郑文杰：香港民主派人士商议设非正式流亡议会

去年在深圳被拘留的英国驻港总领事馆前职员郑文杰声称，香港民主派人士正为建立非正式流亡议会的计划进行商讨，这项计划的目的是要确保民主能延续下去，并向中国传达自由不能被粉碎的信息。

身在英国伦敦的郑文杰告诉路透社：“影子议会可以向北京和香港当局发出一个非常明确的信号，即民主不必受北京的摆布。我们希望成立一定能反映香港人意见的非官方公民团体。”

这个想法仍处于初期阶段，但郑文杰认为，这个流亡议会将为香港人民和民主运动提供支持。他拒绝说出议会可能会召开的地点。

郑文杰称，越来越多的香港人对于走上当地街头示威，或者参选进入香港立法院的做法是否有效失去希望。

郑文杰说：“我们应该与香港人民站在一起，支持那些留在香港的民众。”

郑文杰去年8月从香港前往深圳公干，随后失联。中国大陆当局指他涉及嫖娼，并按行政规定将郑文杰拘留15日，期满后释放他。据英国广播公司报道，英国上个月26日给予郑文杰政治庇护。路透社昨天（2日）发布了这则专访。

至于汇丰银行对《香港国安法》表示支持，郑文杰说，英国政府应该与英国资深资本家进行对话，让他们理解民主的重要性。

对于英国首相约翰逊在《香港国安法》6月30日晚上生效后，决定为数百万个香港居民提供取得英国国籍的途径，郑文杰认为，英国发出“非常好”的信号，并预计数十万人将来到英国。

香港有将近300万居民有资格获得英国国民海外护照。英国公布，截至几年2月共有近35万名护照持有人。