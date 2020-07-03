基本法委员会官员：光复香港口号有问题 泛民议员批港府声明是文字狱

香港《基本法》委员会副主任谭惠珠说，她一直认为“光复香港，时代革命”这一口号有问题，因“光复”有本来是属于某人，现在要取回的意思，但《基本法》列明香港是中国不可分离一部份，质疑有人提“光复”是否是要推翻一些事。

谭惠珠今天（3日）在香港电台节目上说，在去年的区议会选举中，没有人因这个口号而被取消资格，她当时认为这是否遗漏了。她认为，单是喊口号的确未必构成犯案，但已构成表征，可以追查到喊口号者的意图和行动。

谭惠珠也说，如果有人组织多人齐喊口号，又牵涉到暴力，这就有可能触犯《香港国安法》，因此她强调不可以只抽一句口号来看，而是要由头至尾看清“剧本”。

港府发言人昨天在声明中说，“光复香港，时代革命”口号在今时今日，是有港独、或将香港特区从中华人民共和国分离出去、改变特区的法律地位、或颠覆国家政权的含意。

泛民派议员郭荣铿则批评港府的声明是文字狱，证明《香港国安法》的目的，不是处理国家安全，而是打压言论自由，是极权的展示。

郭荣铿在节目上声称，《香港国安法》通过前，特首林郑月娥表明有关法例只是针对很小撮人士，并说不会以言入罪，但现在指不可喊有关口号，甚至不可藏有相关文宣及标语。郭荣铿也对香港今天的局面感到悲哀，并认为香港已失去自由。