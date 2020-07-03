中国汽车销量连续第三个月出现增长

中国汽车销量连续第三个月增长，表明伴随冠病疫情的逐步消退经济复苏脚步正在日益加快。

据彭博社报道，中国汽车工业协会(CAAM)发布的重点企业销量快报显示，6月份中国汽车行业销量预计完成228万辆，分别实现11%和4%的同比和环比增长。

随着政府放松各种抗疫限制措施，中国消费者正在逐步回归，进一步表明已经进入第三个年头的汽车销量下滑势头或将就此止步。之前伴随经济增速的放缓、中美之间的贸易紧张局势以及更加严格的排放标准对汽车需求产生的冲击，冠病疫情的爆发使得汽车市场的颓势受到了进一步的夸大。

为吸引买家，中国政府推出了包括退税在内的更多刺激措施，因为疫情而一度停产的汽车制造商如今也在开展各种颇具力度的促销活动。

中国汽车工业协会发布的销量快报中没有具体细分商用车和乘用车数据。不过经济复苏加大了轻型卡车等商用车的需求，使此类车辆的销售受到了提振。本周发布的一项制造业调查结果显示，6月份需求和供应双双出现了改善。

6月份的最终汽车销量数据将会在本月晚些时候出炉，其中将包括具体的乘用车销量数据。去年同期的乘用车销量受到经销商大折扣促销的推动而录得了可观增长，今年受疫情影响，在此基础上再度实现同比增长绝非易事。