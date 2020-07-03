据悉中国两大券商加快合并 或缔造820亿美元行业巨擘

知情人士透露，中国正在加快可能合并国内最大两家投行的进程，此举将缔造出一个规模820亿美元（1143.82亿新元）的行业巨擘，并可能在该国130多家券商间掀起一股整合潮。

据彭博社引述消息报道，最新提议显示，中国最大券商中信证券的母公司中信集团将作为主收购方，购买中国第二大券商中信建投的股份。知情人士透露，中信集团将从中信建投的国有股东中央汇金手中购买股份，从而成为中信建投的最大股东，为整合资源和运营铺平道路。相关细节仍在敲定之中，但中信证券和中信建投的党委已经批准了计划。

据悉中信集团正在争取中国国务院的支持，之后会向国家出资的国有独资公司中央汇金（Central Huijin Investment）呈交细节。

中国规模1.2万亿美元的证券行业正在发生着巨变，中国监管机构据悉正考虑向部分大型国有商业银行率先试点发放券商牌照，以应对金融业加速对外开放过程中与华尔街投行的竞争。

安信证券分析师张经纬、蒋中煜等在一份报告中写道：“2018年以来监管部门在推动发展高质量投资银行上探索了几种路径...一方面，引入包括外资券商在内的优质竞争者，另一方面，有意推动券商市场化合并和提升券商规模。”他们指出，现在判断头部券商的命运为时过早，但中小券商将承受被淘汰的更大压力。

中国131家券商的资产加起来，方可与高盛一家的资产相媲美，不到中国最大银行工商银行的三分之一。它们也远非能够提供全面服务的投资银行，大部分收入依靠全国各地的散户来贡献。据高盛的一项研究，这一市场很分散，头部五大券商仅占行业收入的三分之一左右。

对于合并消息，中信证券周四（2日）晚间公告，未获悉有关中信证券和中信建投合并传闻的相关信息，也不存在应公布而没有公布的信息。中信建投在另一份公告中称，媒体报道称公司党委已经批准了相关合并计划，但公司未曾召开党委会议审议批准上述传闻所称的相关计划，也未得到任何股东有关上述传闻的书面或口头的信息。

中央汇金目前持有中信建投37.37％的股份，中信证券持有中信建投6％的股份。

中信证券已开展了一系列收购交易，包括去年以20亿美元收购规模较小的竞争对手广州证券。不过，该公司去年仍实现了122亿元人民币（24.08亿新元）的利润，相当于高盛的四分之一。

中国证监会去年底曾表示，希望打造一家“航母级”券商与华尔街竞争，并促进国内券商行业向国际市场扩张。

知情人士本周早些时候透露，作为该计划的一部分，中国金融监管机构考虑最快年内向试点商业银行发放券商牌照，第一批试点银行或包括工商银行和建设银行。

与此同时，今年中国45万亿美元的金融行业进一步对外开放，外资股比可达100%，这或许也将搅动行业格局，催生整合并淘汰弱者。

尽管疫情以及香港问题造成中美两国关系紧张，但全球银行和资产管理公司仍在加大对这个全球第二大经济体的投资。摩根大通上月获准完全控股其在华期货子公司，摩根士丹利和高盛也在3月分别被准许获得其中国证券合资公司的多数股权。