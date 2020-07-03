印度国防部批准从俄罗斯购买米格29战斗机

在中印关系因边境冲突紧张之际，印度国防部批准从俄罗斯购买21架米格-29战斗机。

据俄罗斯卫星通讯社报道，印度国防部宣布，国防采购委员会批准从俄罗斯购买21架米格29战斗机，另外，印度空军现有的59架该型号战斗机将进行升级，总额超过9.84亿美元（13.73亿新元）。

印度国防部还介绍，印度还有购买12架苏30MKI的提议。印度斯坦航空有限公司将以14.2亿美元的价格购买苏30MKI。印度国防采购委员会在会议上通过出资51亿美元为印度军队武器实施现代化的提议。

另据香港中通社报道，据悉印度空军目前拥有250架苏30MKI战斗机、110架米格21战斗机、60架米格29战斗机、40架幻影2000战斗机和16架LCA光辉战斗机等。

克里姆林宫网站2日发表声明，俄罗斯总统普京当天应约与印度总理莫迪通电话。两国领导人讨论了两国关系中的热点问题，表示愿进一步巩固两国战略伙伴关系，幷加强在双边领域及国际组织中的紧密协作。

印度国防部长辛格6月22日前往莫斯科进行三天访问，并和俄罗斯防长绍伊古会晤。彭博社曾引述消息报道，他们或探讨中印边境局势，以及印度希望购买俄罗斯军备的意愿。辛格的购买清单上，加快俄罗斯S-400防空导弹防御系统的交付，以及购买俄制米格29型战机位列首要位置。