中国媒体盘点出走的“港独”民主人士

中国官媒《人民日报》海外版盘点了已经出走的“港独”民主人士，其中包括已宣布解散的香港众志的创始人罗冠聪。

据海外网引述香港《文汇报》报道，前香港众志秘书长黄之锋在香港国安法通过前两日，也与父母在6月28日乘夜色搬离了位于港岛南区海怡半岛的单位。记者昨日(2日)向街坊打听时被告知，已有数日不见黄之锋一家。

据报道，黄之锋最后一次在媒体面前出现是6月26日出席“揽炒派”论坛，他6月30日宣布辞任秘书长并退出香港众志时也没有露面，不过其2日晚直播自己在蓝田摆街站宣传的画面，发文说“目前尚算安好”。

据悉罗冠聪则于6月27日晚已经乘搭航机离开香港前往英国，一同离开的还有曾担任香港众志副主席的郑家朗。罗冠聪7月2日证实自己已离开香港，但未交代身在何处。

海外网根据港媒报道盘点已经离开香港的被大陆视为“港独”的香港民主人士：

香港众志创党主席罗冠聪于7月2日确认自己已离开香港，但未交代身在何处。

香港众志前副主席郑家朗据报与罗冠聪一同离港到英国。

香港独立联盟召集人陈家驹曾参与2014年参与雨伞运动和去年的反修例运动，6月4日没有按时去警署报到，被怀疑已弃保潜前往荷兰阿姆斯特丹，同月28日，他在社交网站证实自己已离港。

香港边城青年发起人何泳彤据悉担心触犯香港国安法，陪陈家驹离港。

香港民权抗争召集人杨逸朗在2019年6月26日“民阵”的爱丁堡广场集会后，涉嫌煽动在场群众包围及冲击警总而被捕，踢保后离港，据悉他逃到台湾已申请庇护。

香港大学学生会刊物《学苑》前总编辑、《香港民族论》编者之一梁继平参与“占领立法会”后前往美国。

香港民族阵线”召集人陈卓南在2018年10月离港赴欧洲。

本土民主前线前成员黄台仰在2016年“旺角暴动”中，涉嫌煽惑非法集结、煽惑暴动及暴动，后弃保潜逃，获德国政治庇护。

本土民主前线前成员李东升在2016年“旺角暴动”中，涉嫌暴动及袭警，弃保潜逃，获德国政治庇护。

本土民主前线前成员李倩怡在2016年旺角暴动中，涉嫌两项暴动罪，弃保潜逃，前往台湾。