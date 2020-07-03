中国20多地已推独生子女带薪护理父母假

中国媒体经过梳理发现，中国至少已有20个地区出台了独生子女护理父母假。

据《新京报》报道，截至目前，深圳、甘肃、福建、广西、海南、湖北、黑龙江、淮安、广州、重庆、四川、北京、河北、山西、河南、宁夏、内蒙古、云南、西安、南京20个地区出台了独生子女护理假相关规定；其中云南、西安等地也明确，非独生子女也可享受一定天数的护理假。

在休假条件方面，各地规定也不统一，大部分地区要求父母年满60周岁后，患病住院治疗期间，独生子女才可休护理假。在此基础上，多地还设置了“附加条件”，比如河南要求，独生子女父母需持有独生子女父母光荣证。

深圳市人大常委会最近也发布《深圳经济特区养老服务条例（草案）》并公开征求意见，其中明确提出要设立独生子女护理假，并指出满足条件的独生子女每年可有累计不超过20日的带薪护理假。

今年中国两会（人大会议、政协年会）期间，曾有多位代表委员关注“独生子女护理假”这一问题。全国政协委员徐大勇建议全国统一推行独生子女护理假制度，让护理假真正能落实到位。

不过，护理假“有假难休”落地难等问题，哈尔滨工程大学人文学院法学系讲师韩晋认为，护理假不应全部由企业买单，政府应承担一部分经济成本。