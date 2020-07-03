疫情助推腾讯加码投资云领域 与阿里巴巴抗衡

腾讯控股正在寻求在云服务上追赶老对手阿里巴巴，后者是中国云市场的主导者。

据路透社报道，腾讯云部门的一位消息人士说，该公司现在和阿里巴巴的竞争非常激烈，销售团队的每一笔交易都在和他们抢。

腾讯在2018年9月将云业务定位为主要增长领域，不过据公司员工透露，腾讯直到疫情爆发时才在该领域有所加码。

仅今年一年，腾讯云计算部门就招聘了3000多名员工。随着中国2月进入封锁状态以及对企业视频带宽的需求激增，腾讯在八天内增添了10万台云服务器，以支持当时刚刚推出两个月的产品“腾讯会议”，该公司称这是中国云计算历史上前所未有的壮举。

腾讯还扩大了自主研发的云服务器的使用，加快在武汉的数字产业中心的建设以处理中国中部的云和智慧城市项目，并加入中央政府的倡议，通过免费云计算服务向受疫情冲击的小企业提供支持。

腾讯5月宣布，未来五年将投入5000亿元（人民币，下同，986.9亿新元），用于云计算等新基建的进一步布局。就在几周前，阿里巴巴刚刚宣布未来三年将投入2000亿元，用于云基础设施。

腾讯国际业务副总裁杨宝树指出，企业和在线教育对进一步转向云平台具有浓厚兴趣。他在4月份受访时说：“我们实际上看到了更多需求，不断有质询进来”，“这对很多企业来说都是很好的提醒。”

研究机构Canalys的数据显示，第一季度中国云基础建设服务市场同比增长67%至39亿美元，表现抢眼。阿里巴巴占据了44.5%的市场份额；腾讯云业务在2013年起步、比阿里巴巴晚了四年，市场份额只有14%。另外华为也同样占了14%。

华兴资本科技业分析师Alex Liu说：“虽然腾讯进军这个领域的时间晚于阿里巴巴，但我认为该公司愿意承受相对较长的投资周期，希望能迎头赶上，或者有朝一日成为领头羊。”

腾讯的云业务部门去年为其年度营收贡献了超过4.5%，阿里巴巴的云计算部门则为整体营收贡献了8%。

腾讯的员工还透露，公司正努力适应企业对企业（B2B）的销售以及政府关系。阿里巴巴在这方面更胜一筹。而腾讯的优势在于以消费者为中心的产品和设计上。

近几年腾讯取得进展的领域是政府合同。以营收来看，这一领域占市场的份额相对较小，但可以带来声望并有助于吸引民间领域的客户。腾讯2017年提出0.01元人民币的竞标价，完成福建省政府信息平台项目，这突显出其得标的决心。

政府采购记录显示，从2016年到2017年，阿里巴巴从政府实体、国有企业和学术机构共获得28个云相关合同；腾讯则只有七个。

但在2018年，阿里巴巴和腾讯各获得28个政府合约；去年阿里巴巴再次以49个领先腾讯的46个。