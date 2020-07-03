港区国安委成立 林郑指定六法官处理国安犯罪案

港府今天（3日）宣布，香港成立维护国家安全委员会，特首林郑月娥也指定六名法官负责处理危害国家安全犯罪案件。

港府透过政府新闻处官网公布，林郑也任命警务处监管处处长刘赐蕙为警务处维护国家安全部门负责人。

港区国安委由行政长官林郑月娥担任主席，成员包括政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波、律政司司长郑若骅、保安局局长李家超、警务处处长邓炳强、副处长（国家安全）刘赐蕙、入境事务处处长区嘉宏、海关关长邓以海和行政长官办公室主任陈国基。陈国基也同时兼任港区国安委秘书长。

港区国安委的职责为：分析研判香港特别行政区维护国家安全形势，规划有关工作，制定香港特别行政区维护国家安全政策；推进香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的建设；协调香港特别行政区维护国家安全的重点工作和重大行动。

行政长官也已按《香港国安法》的规定，在征询港区国安委和终审法院首席法官的意见后，从现任裁判官中指定六名裁判官为指定法官，负责处理危害国家安全犯罪案件。港府并未在通报中提及六名法官的身份。

政府发言人也说：“港区国安委将于稍后召开第一次会议，全面推展维护国家安全的工作。”

中国国务院今天也决定，任命香港中联办主任骆惠宁为香港维护国家安全委员会国家安全事务顾问。中共广东省委常委郑雁雄则出任驻港国家安全公署署长。