俄驻华使馆发文纪念海参崴建港被批

俄罗斯驻华大使馆今日在微博发文纪念“符拉迪沃斯托克建城160周年”，引发部分中国网友的批评，认为是对中国公众情感的冒犯。

据香港01报道，俄罗斯驻华大使馆7月2日在微博发布一段有关“符拉迪沃斯托克建城”的视频被中国网民批评。官微还在文中还注明“符拉迪沃斯托克”的中文含义是“统治东方”。

文中写道：今天是符拉迪沃斯托克建城160周年纪念日，符拉迪沃斯托克的历史始于1860年，当时俄罗人在这里建立了一个军事港口，称为符拉迪沃斯托克（意思为统治东方）。19世纪末，符拉迪沃斯托克已发展成为一个大型港口和工业城市，是俄罗斯海军在太平洋上的主要基地。

视频发布后，俄罗斯使馆官微评论涌进大量中国网友留言转发，虽然评论已经关闭，但仍留有12条。有网友写道：“以不平等条约从中国抢夺过去的，竟然还把自己美化成开发者”。

中国官媒《人民日报》旗下报纸《环球时报》总编辑胡锡进3日在微博回应表示，反对俄罗斯使馆的微博内容，认为其在中国社交媒体上这样写不是对中国公众尊重的表现，而这种表现与该使馆增进中俄两国民间友好的使命之一不相符合。

历史资料显示，清政府1858年和沙俄帝国签署《瑷珲条约》，使得中国失去黑龙江以北约60万平方公里领土，乌苏里江以东40万平方公里土地中俄共管。

沙俄帝国1860年声称自己调停第二次鸦片战争有功，逼迫清政府签订《北京条约》，条约承认《瑷珲条约》有效性，并将原先中俄共管之地划归后者，其中就包括不冻港海参崴，即俄所称的符拉迪沃斯托克。这使得中国永久失去日本海的出海口。

目前，俄罗斯驻华大使馆更新了其他动态，但并未对惹争议的微博内容给予任何回应。