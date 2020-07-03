上汽拟以19亿港元买下神州租车近三成股权

受瑞幸咖啡财务造假案件牵连的神州租车有限公司迎来新买家，上汽集团计划以约19亿港元（3.42亿新元）买下28.92%的股份。

据第一财经报道，上汽集团7月2日公告，其全资子公司上海汽车香港投资有限公司拟以每股3.10港币的价格以现金出资方式收购神州租车所持有的神州租车不超过6.13亿股股份，预计投资金额不超过19.02亿港币。

其中，上汽香港拟向神州优车以每股3.10港元的价格收购不超过4.43亿股神州租车股份，总代价最多为13.72亿港元，上汽香港拟向Amber Gem以每股3.10港元收购不少于1.70亿股神州租车股份，总代价为5.26亿港元。如果按照上述计划交易，上汽香港此次收购的神州租车股份总数将占其已发行股本总额约28.92%。

上汽集团介绍，收购神州租车股份是集团加快推动“电动化、智能网联化、共享化、国际化”新四化创新转型发展，积极布局移动出行、打造“新出行综合体”的积极举措。

分析认为，上汽集团此时出手，将有利于神州租车尽快走出阴霾。瑞幸咖啡造假事件将瑞幸咖啡董事长陆正耀和其创建的神州租车推至风口浪尖，神州租车股价曾一度暴跌约70%。不久前，陆正耀辞任神州租车董事会主席，以此撇清神州租车与瑞幸咖啡的关系。