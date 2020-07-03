中国A股持续走强 沪指四连涨突破3100点

中国A股3日持续走强，四大股指悉数上涨，其中上证指数涨逾2%，突破3100点关口。

据中新社报道，截至今日收盘，上证指数报3152点，涨幅2.01%，成交5355亿元（人民币，下同,1056.85亿新元）；深证成指报12433点，涨幅1.33%，成交6361亿元；中小板指报8287点，涨1.37%；创业板指报2462点，涨1.57%。

具体板块方面，当天A股大多数板块上涨。其中，旅游、证券等板块领涨A股，分别上涨8.24%和7.85%。

东北证券分析师沈正阳认为，随着中国经济持续复苏，近期A股做多热情旺盛，成交活跃，沪深两市成交额已连续两个交易日突破1万亿元关口。在增量资金的驱动下，市场风格出现明显切换，上半年被低估的滞涨股，尤其是金融、煤炭等板块出现了快速补涨。

有迹象显示，中国境外资金近期正在加速进入A股。根据金融数据服务商万得资讯（Wind）的统计，昨日境外资金通过沪深港通渠道净流入A股达171.15亿元，这也是沪深港通开通以来单日净流入的历史第五高。

格上财富高级宏观分析师张婷认为，境外资金近期流入A股一直比较多，主要原因在于中国经济恢复预期相比其他国家更强，A股估值也不算贵，叠加全球大幅释放流动性，利率处于历史低位，存在资产配置荒，中国的优质资产受到全球资金青睐。