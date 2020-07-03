中国数字经济占GPD比重去年达到36.2%

中国信通院发表的报告显示，中国去年数字经济增加值规模达到35.8万亿元（人民币，下同，7.07万亿新元），占GDP比重达到36.2%。

据中国经济网3日报道，中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书 （2020年）》指出，去年在国际经济环境复杂严峻、国内发展任务艰巨繁重的背景下，中国数字经济依然保持了较快增长。

中国数字经济增加值规模2019年达到35.8万亿元，占GDP比重达到36.2%，占比同比提升1.4个百分点，按照可比口径计算，2019年中国数字经济名义增长15.6%，高于同期GDP名义增速约7.85个百分点，数字经济在国民经济中的地位进一步凸显。总体上看，中国数字经济规模不断扩张、贡献不断增强。

从规模上看，2019年数字产业化增加值达7.1万亿元，同比增长11.1%；从结构上看，数字产业结构持续软化，软件业和互联网行业占比持续提升。产业数字化深入推进，由单点应用向连续协同演进，数据集成、平台赋能成为推动产业数字化发展的关键。

《白皮书》显示，中国产业数字化2019年增加值约为28.8万亿元，占GDP比重为29.0%。其中服务业、工业、农业数字经济渗透率分别为37.8%、19.5%和8.2%。

报告指出，数据价值化加速推进，数据已成为数字经济发展的关键生产要素。从产业角度来看，中国已形成较为完整的数据供应链，在数据采集、数据标注、时序数据库管理、数据存储、商业智能处理、数据挖掘和分析、数据安全、数据交换等各环节形成了数据产业体系，数据管理和数据应用能力不断提升。

白皮书还对中国各地区数字经济发展情况进行了量化分析。从总量来看，江苏、浙江、上海、北京、福建、湖北、四川、河南、河北、安徽、湖南等省份数字经济增加值超过1万亿元；从占比来看，北京、上海数字经济在地区经济中占据主导地位，数字经济GDP占比已超过50%。