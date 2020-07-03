长期在航空业任职的程福波出任陕西副省长

中国商用飞机公司前副总经理程福波出任中国陕西省副省长。

据《北京日报》旗下公众号长安街知事报道，陕西省人大常委会3日经表决，决定任命程福波为陕西省政府副省长。

出生于1970年9月的程福波此前为中国商用飞机公司副总经理、党委常委，他是目前陕西八位副省长中最年轻的一位，也是第二位“70后”副省长。另一位“70后”副省长徐大彤去年7月从天津市武清区委书记任上跨省履新陕西。

随着程福波的履新，陕西也成为继西藏、福建之后有两位“70后”政府副职的省份。西藏两位“70后”自治区副主席为任维和普布顿珠，福建两位“70后”副省长为郭宁宁和崔永辉。

公开资料显示，截止7月2日，中国仅云南、新疆两省份暂无“70后”省部级领导。

程福波是重庆璧山人，1992年7月参加工作，同年1月入党。从南京航空航天大学工业管理工程专业毕业后，一直在成都飞机工业集团工作。成飞隶属于中国航空工业集团公司，是中国重要的歼击机研制生产基地，研制生产了歼10、枭龙等飞机。

程福波2013年5月出任成都飞机工业集团董事长、党委书记。此前历任15车间调度员，秘书科副科长，车间主任，民机公司党总支书记、副经理、生产指挥长室生产指挥长。

程福波2018年1月离开工作了26年的成飞，出任中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员。同年7月，任公司党委常委、副总经理，直至此次离开央企、调任地方。

程福波此次履新的陕西省是中国航空工业大省，科教资源丰富，产业聚集度高，是重要的飞机制造基地。程福波此前任职的中国商飞公司也与陕西省联系颇深，与在陕航空企业、科研单位、院校等在多个领域开展过合作，中国商飞生产研制的C919中型客机、ARJ21新支线飞机都有陕西航空工业的身影。