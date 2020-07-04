卫星图：中国紧急重建西藏废弃的当雄机场

中印军方高层经多轮会谈商讨解决双方持续进行的对峙，但前线局势依旧紧张。最新卫星图显示，中国西藏的当雄机场正在进行施工重建。

据香港01报道，最新卫星图显示，西藏当雄机场正在进行施工重建。香港01未注明卫星图像的来源。

当雄机场为西藏第一个机场，有两条双跑道，长3500米左右，因条件恶劣，所以重新选址建设了贡嘎机场之后于1966年废弃。

另据今日印度（India Today）报道，来自谷歌地球（Google Earth）和其他平台的开源卫星图像显示，中国在加强西藏林芝市和周围地区的基础设施，并在该地部署了两个大型联合旅。

林芝机场的建设始于2004年，并于2006年7月完成。这个小型机场长3公里，距印度边境仅15公里。据悉机场的停机坪得到了扩展，并增加了较大的接待和休息室建筑。有建筑迹象显示，中国正在建设第二条跑道。一个150米宽，300米长的方形区域已经清理完毕，飞机跑道东角的山区也正在进行平整工作。

目前，西藏已建成投入使用的机场有五个，分别是拉萨贡嘎国际机场、阿里昆莎机场、昌都邦达机场、日喀则和​​平机场和林芝米林机场。规划建设的机场还包括拉萨林周机场、那曲机场、普兰机场、定日机场、隆子机场、亚东机场。

另外，位于林芝的英式十字形停机坪现已升级，该直升机场有八个方形直升机停车位。

一条连接林芝和拉萨并路过贡嘎县和山南（Lhoka）的铁路原定于今年底建成，如今已在项目截止日期前一年完工。据报道，这条铁路是川藏铁路的一部分，大多数在途隧道均已完工。

印度媒体认为，诸多基础设施的增加，特别是林芝机场的扩建，表明中国在该地区部署更多部队的意愿。