格力回应被中移动取消中标资格：材料整理失误

针对中国移动称格力电器在中国移动的项目采购中存在弄虚作假，决定取消格力中标资格事件，珠海格力4日凌晨回应说，该事件系投标人员在申报过程中的材料整理失误。

据澎湃新闻报道，珠海格力电器官方微博“格力电器”声明，经内部核查，该事件系格力区域经销商项目组投标人员在提交申报业绩证明材料时，把公司中标的“华为团泊洼8号地块工业项目（一期）”当作“华为团泊洼8号地块工业IDC项目（一期）”整理申报。属申报过程中的材料整理失误，并非目前网络所传为了达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。

声明说，对于本次事件的工作失误问题，格力电器深感遗憾并已严肃处理责任人。

声明还提到，近期网络上存在恶意诽谤、贬损格力商誉的虚假报道，把标书中的一处资料整理错误说成虚标，大肆传播，利用此次事件恶意诽谤攻击格力，经调查，系广东某某同行企业所为，对此，格力将保留追究其法律责任的权利。

此前，中国移动曾在其采购与招标网发布一则有关珠海格力电器股份有限公司负面行为处理结果的公告。该公告显示，珠海格力电器股份有限公司在中国移动2020年至2021年高压离心式冷水机组集中采购项目中存在弄虚作假的情况，决定对其处罚，取消本次格力电器中标资格。