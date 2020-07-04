TikTok回应在印度被禁： 中国从未要求提供用户数据

字节跳动旗下抖音海外版“TikTok”执行长梅耶（Kevin Mayer）在致印度政府的信中表示，中国政府从未要求提供用户数据，而且如果政府提出这样的要求，TikTok也不会答应。

据路透社报道，该媒体看到的日期为6月28日的致印度政府的信中，梅耶写道：“我可以证实，中国政府从未要求我们提供印度TikTok用户的数据。”他补充道：印度用户数据存储在新加坡的服务器中，“如果我们将来真的收到这样的要求，我们也不会答应。”

在信中，梅耶强调TikTok在印度的投资、3500多名直接和间接员工的重要性。他写道：“我们用户的隐私以及印度的安全和主权对我们至关重要...我们已经宣布了在印度建立数据中心的计划。”

一位知情人士透露，这封信是在TikTok与印度政府可能于下周举行会议之前发出的。

TikTok的母公司是中国的字节跳动，但作为抖音的国际版，TikTok在中国内地无法使用。为了吸引全球用户，TikTok一直寻求与其中国母公司保持距离。自2017年推出以来，TikTok已经成为增长最快的社交媒体应用之一。按用户计算，印度是其最大的市场，美国紧随其后。

在中印两国发生边境冲突后，印度宣布禁用TikTok和其他58款主要来自中国的应用程序，其中包括腾讯的微信和阿里巴巴的UC浏览器。