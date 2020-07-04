洪涝灾害已致中国1938万人次受灾

中国南北方已经全面进入主汛期，强降雨天气频发，防汛形势十分严峻。截至7月3日9时，今年以来洪涝灾害已经造成中国1938万人次受灾。

据人民日报报道，中国国家防总有关负责人3日受访时介绍，今年以来汛情旱情的特点主要有五个方面。一是降雨总量多，局部强度大。截至6月30日，中国平均降水量293.9毫米，较常年同期偏多7.3%，其中广西阳朔、武鸣和富川，贵州惠水，云南马关，重庆南川，四川西昌，甘肃静宁，西藏墨竹工卡等地的日降水量打破当地历史纪录。

二是大江大河汛情总体平稳，中小河流洪水量级大。珠江流域西江和北江、黄河上游、太湖等大江大河先后发生洪水，共有277条河流发生超警以上洪水，其中11条河流超历史，长江一级支流綦江发生1951年有资料以来历史最大洪水，洪水重现期50年。

三是山洪地质灾害频发，险情类型多。四川冕宁县、贵州正安县、湖南保靖县等多地发生山洪地质灾害，导致较大人员伤亡。中小河流堤防、小型水库等工程险情及堰塞湖险情均有发生。数据显示，中国有9.8万座水库，其中小型水库有9.4万座，其中一部分还存在病险。

四是台风前期偏少偏弱，后期可能偏强偏重。今年，前期台风生成和登陆数量均较历史同期偏少偏弱。据预测，7月上旬台风活动迹象不明显，但后期集中生成登陆和西行北上深入内陆等影响可能偏强偏重。

五是部分地区洪涝灾害重，旱情总体偏轻。截至7月3日9时，今年以来洪涝灾害造成贵州、四川、湖南、广西、广东、湖北等26省1938万人次受灾，87.5万人次紧急转移安置，35.5万人次需紧急生活救助；1.7万间房屋倒塌，21.8万间不同程度损坏；农作物受灾面积1560千公顷，其中绝收160千公顷；直接经济损失416.4亿元（人民币，82.21亿新元）。