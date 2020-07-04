年内中国75家公募高管频繁变动

虽然中国公募基金今年以来取得较为亮眼成绩，但高管“稳定性”问题，依然在困扰着基金行业发展。从频繁的人事变动情况来看，中小基金公司更是首当其冲。

据中国证券报报道，金融数据服务商万得资讯（Wind）的统计显示，截至7月3日，今年以来共有75家公募机构发生高管变动，在全部142家公募机构中占比超过50%，达到了52.82%，涉及变更的高管达170位，分别有21位董事长、44位总经理、61位副总经理、35位督察长、九位首席信息官，剔除重复统计，年内高管变更数是155位。

二季度市场波动之下，发生高管变动的公募机构为51家，超过一季度33家。同样，从月度区间看，高管也是在4月至6月之间变动较为频繁，变动人数分别为39位、29位、35位。

前海开源基金首席经济学家杨德龙指出，因疫情影响上半年市场行情出现波动，公募基金虽呈现出发行火爆现象，但火爆背后实际上也存在着分化现象，头部基金公司的基金容易募集，但也有普通基金发行困难甚至发行失败。因此，高管在考核压力下会被迫离职，但也有部分是寻求好的发展平台的主动离职。

值得一提的是，上半年发生高管变更的公募机构，以中小型公司居多。以华东地区某家中小型基金公司为例，该基金公司成立于2010年前后，近年来该公司发生过多起股权变更与管理层变动，使得其发展至今过来规模不超过300亿元（人民币，下同，59.23亿新元），经营也依然在盈亏线上挣扎。

某位第三方基金评价机构研究人士指出，对基金公司而言，高管频繁更迭，会对公司持续经营造成负面影响，使基金管理规模不断缩水。同时，公司发展不起来，也难以留住人才，容易形成恶性循环。