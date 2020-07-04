太原想引2000名博士硕士被热议 弱省会城市破局不易

中共太原市委组织部和市人力资源和社会保障局约一周前发布《致2020年高校毕业生的一封信》，拟从全国引进约2000名博士、硕士研究生。该消息在微博上引发高达万余条评论，但大多数都是批评声。

据第一财经报道，在《致2020年高校毕业生的一封信》发出后，相关话题一度冲上热搜。微博上的评论高达万余条，大多数都是批评声，比如“福利待遇不谈，拿什么吸引人”，“该不会又是内定好了才出来宣布的政策吧”。

媒体评论说，尴尬的背后，是近年来太原经济发展较为缓慢，新经济、民营经济发展较为滞后，整体经济活力不足，人才就业、发展的空间相对有限的局面。

华南城市研究会会长胡刚介绍，省会城市是区域经济发展的中心，区域经济是省会城市发展的基础，两者是密切相关的。太原所在的山西省经济发展相对滞后，中心城市也比较弱。

数据显示，2019年太原GDP仅为4028亿元（人民币，下同，795.21亿新元），在中国各大城市中排在第57位，位居洛阳、襄阳、榆林等三四线城市之后。在中部六个省会城市中，太原位居倒数第一，同期武汉已经超过1.6万亿，是太原的四倍。

除了总量比较小之外，无论是人均GDP、人均可支配收入，太原在中部几个省会中都是靠后的。在资金总量和高新技术企业这两个重要指标上，太原略胜南昌，但与另外四个城市差距较远。

对于太原如何扭转目前这一不利局面，成为人才真正向往之地，中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞分析，城市对人才的吸引力是跟本身的经济活力紧密联系在一起的，经济活力越强，就业机会越多，发展空间越大，吸引力就越大。相反，只是通过给户口、房子等条件来吸引人才，并不能解决根本问题。

他说，如果给应届毕业生、给新来的人才很多优惠条件，那么已经在当地工作了的往届生怎么办？“不能只想到增量的部分，也要考虑存量部分。吸引人才是一个重要方向，但基础还是现有人才如何发挥作用，必须要把存量人才的积极性发挥出来。”

胡刚则认为，太原要吸引人才，关键还是在于自身经济如何加快转型，尤其是作为传统的能源化工基地，如何跟上新经济发展的步伐。

而要发展新兴产业、高新技术产业，就必须大力发展民营经济，要有一个良好的营商环境。胡刚说，太原乃至山西的整体营商环境都较为滞后，需要进一步加大开放的力度，进一步解放思想，大力改善营商环境。

另一方面，作为省会城市，太原对区域经济的带动力较弱，要留住人才，就需要进一步做大做强中心城市平台，完善好相关配套。

从目前的情况来看，太原的城市规模偏小。根据2019年太原市统计公报，年末全市常住人口446.19万人，而当前中国主要一二线城市的常住人口目标都已经定在了1000万乃至2000万级别。

胡刚认为，在经济不发达的区域，需要将省会城市做大做强，把有限的资源集中在个一个点上，先做大做强中心城市了，才能带动周边地区的发展。另一方面，随着近年来城市群、大都市圈加快发展，在京津冀一体化过程中，太原如何做好对接也十分关键。