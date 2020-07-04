经济复苏强于预期 中国北上资金本周净流入近60亿

中国经济的复苏强度超出预期，引得北上资金本周净流入接近300亿元（人民币，下同，59.23亿新元）。此前多数外资机构都认为中国经济今年将领跑全球，但由于担忧疫情复发、出口承压，因此此前的预测仍趋保守。

据第一财经报道，中国A股昨日（3日）继续大涨，上证综指高开后震荡走高，大涨约2%，升破3100点，创一年来新高；深成指也上涨超过1%，创四年半新高。两市成交额再度破万亿，北向资金也连续两日净流入均超100亿。

和此前不同的是，近期金融板块发力，证券、期货、保险等金融板块股票周五继续领涨，10多只券商股再度涨停。

金融数据服务商万得资讯（Wind）的统计显示，本周北向资金净流入288.62亿元。

在此情境之下，市场上的一种声音认为“牛市已来”，北上资金将维持净流入态势。近期瑞银资管表示看多A股，该机构宏观及资产配置基金经理罗迪认为，经济至少会经历一轮比较强的复苏，一直延续到明年一季度左右。目前全球和中国PMI都开始反弹，未来关键在于消费能否进一步复苏。

一些乐观的外资机构认为，中国资本市场改革将中长期利好A股，A股已迎来上升周期。在他们看来，中国的财政和货币刺激政策还是“保留了一定的弹药”，以应对宏观环境继续恶化的潜在风险。同时，外资机构普遍预计下半年货币政策将维持宽松，包括有针对性地小幅下调利率。

全球最大公募基金公司Vanguard集团认为：“由于中国A股市场很大程度上是由资金流动性带动，因此我们预计A股市场将受惠于当前的宽松货币环境，我们看好下半年A股的表现。”