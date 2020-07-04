中国31省份5月用电量恢复盘点：仍有八地负增长

用电量是经济恢复的一个重要指标，中国国家能源局的数据显示，全社会5月份用电量5926亿千瓦时，同比增长4.6%，不过仍有河北、山西等八地的用电量仍然负增长。

据21世纪经济报道，中国国家能源局的数据显示，今年1月至5月，全社会用电量累计27197亿千瓦时，同比下降2.8%。分产业看，第一产业用电量297亿千瓦时，同比增长7.1%；第二产业用电量18098亿千瓦时，同比下降4%；第三产业用电量4296亿千瓦时，同比下降6.3%。

全社会用电量5月份达到5926亿千瓦时，同比增长4.6%。分产业看，第一产业用电量69亿千瓦时，同比增长15.5%；第二产业用电量4176亿千瓦时，同比增长2.9%；第三产业用电量890亿千瓦时，同比增长3.6%。

数据可以看出，第一产业受到疫情的影响较小，而第二产业、第三产业受到的影响较大。

相比3、4月份的数据，第二产业和第三产业在5月份用电量恢复明显，3月份的数据显示，第二产业用电量3750亿千瓦时，同比下降3.1%；第三产业用电量702亿千瓦时，同比下降19.8%。4月份的数据显示，第二产业用电量3904亿千瓦时，同比增长1.3%；第三产业用电量796亿千瓦时，同比下降7.8%。

如果分省来看，中国各地用电量恢复的情况却并不一致。根据WIND和中银证券的数据，5月全国31个省份中，有23个省份用电量同比有所上升，超过全国平均4.6%增幅的省份一共有13个。其中广西以13.2%的用电量同比增幅排名全国第一，江西以12.4%的同比增幅排名第二。5月用电量同比增幅超过8%的省份还有安徽、云南、广东、海南、甘肃和湖南。

不过，河北、山西、青海、黑龙江、辽宁、天津、北京和宁夏八地的5月用电量同比增幅为负值。

中银国际指出，从各地区用电量增速来看，中部地区及西南地区修复速度领先全国。5月湖北地区开始有计划的复工复产，全省用电量增速2.52%，也有较好表现。