民调：受访者的台湾人认同感创新高达67%

台湾政治大学选举研究中心昨日（3日）公布最新一期的统计显示，有高达67％的民众自认为台湾人，创下历年新高，自认中国人的占比仅剩2.4％，也是历年新低。

据《自由时报》报道，台湾政大选研中心统计显示，今年台湾民众自认是台湾人的比例高达67％，比前年度的58.5％还大幅提升8.5个百分点，创下历年新高；而自认中国人的占比今年仅剩2.4％，比前年度值3.3％还少，再创历年新低。

过去台湾民众主流认同自己两者都是，如今持该立场的比例已下跌至27.5％，比前年度34.7％还少，显见民众政治认同渐不模糊。

另外，政大选研中心也统计“台湾民众统独立场趋势分布”，发现民众“倾向独立”的数据连续三年攀升，从15.1％到今年已达27.7％；“尽快独立”的占比也来到7.4％；“维持现状再决定”的模糊立场则持续下降，占比剩28.7％；“永远维持现状”者仍有23.6％；“尽快统一”者剩0.7％创新低。

政大选研中心也针对政党爱好分析趋势，在今年数据中，偏民进党占36.8％创历年新高；偏国民党占15.8％创历年新低；偏台湾民众党约5.3％，偏时代力量约3.3％；但最大宗的政党偏好仍是“中立无反应”，占比37.8％。