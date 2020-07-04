美食博主用濒危雪莲花煮面 专家建议更新植物保护名录

中国拥有300余万粉丝的美食博主“野食小哥”在直播中用濒危植物水母雪莲（俗称“水母雪兔子”）泡面。有专家认为，《国家重点保护野生植物名录》应该更新，让更多濒危野生植物得以保护。

据北京日报客户端报道，“野食小哥”去年8月在直播画面中爬上高山流石滩，采摘濒危植物雪兔子，与泡面同煮而食。有人问价，则被告知“到直播间来谈，这里不说价格不然要被平台警告。”

“野食小哥”所采摘的兰花，行话称作“下山兰”。意即从山上采摘而来，野生天然。顶着“四君子”之一的美誉，兰花在诸多野生植物中颇为热销，售卖渠道也不计其数。记者扫描了一家以交易兰花为主的网站公众号，发现其中还为“下山品种”建立了专场，只需通过微店或添加出售者微信即可方便购买。

北京师范大学生命科学院副教授顾垒分析，“野食小哥”采摘的植物极为珍稀，“我们平时连标本都不舍得采”。由于引发网友大规模讨论质疑，“野食小哥”次日删除视频并道歉。

对于濒危植物通过网络平台进行售卖，电商企业并未视若无睹。所采用的阶段性下架相关商品、屏蔽关键词等处理方式，也展示出了积极意愿。例如，在淘宝App搜索“野生兰花”，会弹出提示“野生兰花因其观赏价值被无节制采挖，请购买人工培育兰花。”

顾垒认为，这种做法无疑具有正面效应，但约束力相对有限。研究者们在努力的，是促进《国家重点保护野生植物名录》更新，这也是让濒危野生植物“名正言顺”得到保护的依据。该名录颁于1999年，至今仅进行过一次调整。

中国环境保护部联合中科院2016年发布的《中国生物多样性红色名录-高等植物卷》显示，中国大概有3700多种植物生存受到威胁，名录仅包含200多种，“野食小哥”所食的雪兔子便不在其中。平日人们耳熟能详的人参，属于极危种，它也不在名录里。

