陈茂波：若疫情持续受控 香港经济有望走出谷底

香港财政司司长陈茂波出席工联会圆桌会议时说，若香港疫情以及外围的疫情能持续受控，社会持续稳定，香港经济有望在下半年走出谷底。

据香港经济日报报道，陈茂波介绍，自2018年下半年开始，香港经济遇到重重挑战，去年下半年开始的社会事件及暴力冲突，更导致香港经济陷入深度衰退。踏入2020年，冠病疫情影响全球经济，香港经济衰退亦于今年首季明显加剧，按季收缩8.9%，是有纪录以来最差。

陈茂波介绍，香港的劳工市场持续恶化，许多市民生计大受影响，今年3至5月失业率升至5.9%，是自15年以来最高水平，整体失业人数超过23万人；就业不足人数为13.5万，是17年来高位；至于总就业人数下跌6.5%，跌幅是有纪录以来最大，反映大量职位已流失。

不过，陈茂波指，目前香港疫情由４月中开始有所减退，政府亦已放宽多项保持社交距离的措施，人流及消费活动已逐步恢复。

陈茂波强调，若香港疫情以及外围的疫情能持续受控，社会持续稳定，香港经济有望在下半年走出谷底。但他提醒经济前景仍有不确定性，因近期海外的疫情反覆，认为在疫苗出现前，有关威胁仍挥之不去。

他还指，西方社会借香港国安立法，挑起对香港的制裁行动，加上中美政治及经济紧张关系，对香港短期或会带来不明朗因数，需要有所留意。