冒充老干妈非孤立事件 贵州男子曾以老干妈董事长侄儿身份骗钱

中国媒体发现，冒充老干妈签协议的情况并非孤例。贵州一男子刘某今年4月8日就因冒充老干妈董事长侄儿诈骗31.9万元（6.30万新元），被法院判处犯诈骗罪获刑七年。

据新京报报道，该案一审裁判书显示，贵定县人民检察院指控，今年51岁的贵阳男子刘某，在2017年至2018年期间共计六次诈骗他人。

刘某2017年12月份左右冒充老干妈董事长侄儿，谎称帮罗某介绍老干妈公司配送酱油的业务，骗取1.8万元招标费用和4万元保证金，总计人民币5.8万元；2018年11月份又以同样理由骗取另外两人共计12.7万元。

刘某2018年7月份左右同样冒充老干妈董事长侄儿，声称可以帮梁某和杨某介绍老干妈土石方工程和承包食堂，骗取梁某和杨某的“招标费”3.2万元。2018年10月份左右，刘某又以上述身份，谎称可以介绍老干妈工程，骗取受害人孔某人民币2万元招标费用。

此外，刘某以同样手段，谎称可以帮忙在老干妈招标工程和安排工作，诈骗数万元。六次诈骗，刘某共骗取金额31.9万元。

今年4月8日，该案一审宣判。贵州省贵定县人民法院认为，刘某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大， 判处刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。此外刘某犯罪所得予以追缴，退赔被害人。