张建宗：港公务员应全面配合履行维护国安责任

香港政务司司长张建宗发网文表示，公务员队伍作为特区政府的骨干，应当全面配合特区政府履行维护国家安全的责任，坚定不移支持行政长官和特区政府施政。

据《信报》报道，张建宗表示，他明白社会对《香港国安法》立法有不同的意见，也有市民未必完全清楚理解。特区政府一定会竭力做好公众教育、解说及推广工作，让市民正确了解《香港国安法》的宗旨及内容，以释除疑虑，厘清事实，澄清谣言。

他称，政府主要官员下周二（7日）会出席立法会联席会议，他未来一星期分别与所有外国驻港总领事及外国商会会面，向他们讲解《香港国安法》，确保他们对法例有正确的认识及了解。

他表示，有示威人士在7月1日进行非法集结，并作出暴力违法行为，甚至严重伤害警务人员身体，令人发指。另外，有参与违法和暴力活动的人藏有和挥舞写上“香港独立”字句的旗帜和印刷品，叫喊“香港独立”等口号。有关人士涉嫌煽动或教唆他人分裂国家，违反《香港国安法》，公然挑战中央政府和特区政府的底线。

他指出，“光复香港、时代革命”口号现在有“港独”、将香港从中国分离出去、改变特区的法律地位或颠覆国家政权的含意，社会大众不应以身试法。特区政府会全力支持警队根据《香港国安法》和特区现行法律严正执法，恢复社会秩

他相信《香港国安法》令香港从政治阴霾中走出来，令经历多番折腾的香港重回正轨，重现曙光。只要大家放下分歧，互相包融，尊重法治，相信香港的前景更为广阔。