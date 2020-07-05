与林丹有关联的一家公司已注销 还剩四家

中国羽毛球巨星林丹4日宣布退役，结束20年的中国国家队羽毛球生涯。天眼查数据显示，林丹关联的公司有五家，其中一家已注销。

据中新经纬报道，与林丹有关联的公司，分别为林丹国际体育管理(北京)有限公司、深圳新创领投资有限公司、深圳单戈文化投资有限公司、万国城(广州)国际商贸有限公司、上海创领体育策划工作室。

天眼查数据显示，2020年4月13日，林丹国际体育管理(北京)有限公司已注销。注销原因为决议解散。

另外四家中，上海创领体育策划工作室的法人代表为林丹，持股比例为100%。该公司成立于2013年12月。经营范围包括体育赛事策划，企业营销策划，企业形象策划，策划服务与公关服务，大型活动组织服务，个人商务服务，展览展示服务，会务服务，设计、制作、代理各类广告，票务代理，服装服饰、鞋帽、纺织品、针织品及原料、化妆品的销售等。

此外，深圳单戈文化投资有限公司、深圳新创领投资有限公司两家公司的法人代表均为林丹妻子谢杏芳，林丹均为监事和股东。两家公司注册资本分别为1000万元、500万元。林丹均持股50%。

值得注意的是，上述两家公司经营范围极其相似，均包括文化产业的投资；投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资管理(不含限制项目)；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；股权投资；投资咨询(不含限制项目)；经济信息咨询、财务咨询等。