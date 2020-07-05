中国当局破“涉考”刑事案30余起 抓200余名嫌疑人

中国公安机关、教育部门今年以来共破获“涉考”违法犯罪刑事案件30余起，抓获犯罪嫌疑人200余名。

据《新京报》报道，教育部表示，根据公安部“净网2020”专项行动和国家教育统一考试工作部际联席会议机制部署，2020年以来，全国公安机关网安部门会同教育部门对利用互联网和无线考试作弊器材实施的各类“涉考”犯罪活动保持高压严打态势，持续对“涉考”违法犯罪活动开展侦查打击。

据悉，今年高考前夕，各地公安机关网安部门连续侦破多起组织考试作弊案，涉案犯罪团伙利用互联网招揽作弊考生，收取高额费用，为考生非法提供考试作弊服务，牟取高额经济利益。

近期，辽宁公安机关对“涉考”犯罪团伙开展侦查打击，侦破一起涉高考组织作弊案，依法抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人20余名，扣缴了一批无线考试作弊器材；安徽、河南公安机关在高职院校分类招生考试和艺术类联考期间主动出击，破获多起通过互联网组织实施的考试作弊案件，累计抓获犯罪嫌疑人20余名；天津、江苏、广东等地公安机关持续对无线考试作弊器材生产厂商开展侦查打击，摧毁多个器材生产窝点，扣缴窃听、窃照专用器材千余套。

此外，针对网上出现涉高考虚假谣言信息，错误引导考生备考复习等情况，公安机关网安部门依法查处了一批散布高考谣言的网络自媒体账号，对严重扰乱考试秩序的谣言发布者依法予以严惩。