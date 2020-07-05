中国上半年铁路固定资产投资完成3258亿人民币

中国国家铁路集团有限公司今天（5日）披露，今年上半年，中国铁路固定资产投资完成3258亿元（人民币，下同，643亿新元），超去年同期38亿元，同比增长1.2%，其中，国家铁路基建投资完成2451亿元，同比增长3.7%；截至7月1日，铁路新线开通1178公里，其中高铁605公里。

据中新社报道，国铁集团建设部负责人介绍，受疫情影响，一季度铁路投资仅完成799亿元，同比下降21%。二季度，国铁集团调增了铁路投资计划，加大了在建工程组织实施力度，完成投资2459亿元，同比增长11.4%。

该负责人称，国铁集团坚持疫情防控与加快铁路建设双推进，逐项落实开通时间节点和责任分工等工作，实现商合杭高铁合肥至湖州段、上海至苏州至南通的沪苏通铁路、喀左至赤峰高铁、成昆铁路扩能米易至攀枝花段、皖赣铁路芜湖至宣城段、格尔木至库尔勒铁路青海段等铁路新线按期开通运营，进一步完善了路网结构，为促进区域经济社会发展和脱贫攻坚提供了重要支撑。

负责人表示，计划今年下半年开通的银川至西安高铁、北京至雄安新区城际铁路河北段、合肥至安庆高铁、淮安至镇江铁路等一批重点项目正有序推进，将按期开通，预计今年开通铁路新线4400公里左右，其中高铁2300公里左右。