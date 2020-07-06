港警务处长：立法具震摄力 警方将全力配合执法

香港警务处处长邓炳强昨天（5日）接受中国央视访问时表示，《香港国安法》令警队执法有法可依，并称国安法实施后已起到很大震摄力，一些反中乱港分子已开始退缩。

据央视客户端报道，邓炳强说，香港警队坚决支持国安法的实施和香港国家安全委员会的建立，相关法律和机构将对香港社会的和平与稳定起到有效的保障作用。他还说，香港警务处成立了新的国家安全处，将全力配合香港维护国家安全委员会的工作，将企图分裂国家之人绳之于法。

邓炳强介绍，香港警务处的国家安全处已在7月2日成立。警务处的国安处是警队维护国家安全的部门，配合港区国安委去维护国家安全相关的工作。国安处工作包括：收集分析涉及国家安全的情报信息；署、协调、推进维护国家安全的措施和行动；调查危害国家安全犯罪的案件，进行反干预调查和开展国家安全审查；承办特区国安委交给的维护国家安全的其他工作等。

邓炳强表示，国安法的实施为警队打击分裂国家等罪行的执法提供了法律依据，极大增强了警队维护国家安全的信心，并且有充分的证据表明，国安法实施后已经起到了很大的震慑力，一些反中乱港分子已经开始退缩，国安法必将对社会的稳定起到关键作用。

邓炳强还说：“在《港区国安法》立法前一刻，很多人的真面目全都部暴露出来了。曾经表示，能够和犯罪的年轻人一起被捕感到骄傲的人，现在告诉你港独主张很危险，现在叫你不要使用暴力；以前主张“本土主义”的人，现在告诉你，过去是被港独骑劫，更表示要退出社运；又有过去和示威者一起参与所谓“抗争”的人，现在选择退休了；之前口口声声说要守卫香港的人，现在跑到外国去了。这些事情都清楚显示了《港区国安法》立法及港区国安委成立以后，对香港社会稳定所发挥的积极作用。”

邓炳强表示，香港警队坚决支持国安法，对未来充满信心。