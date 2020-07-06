移民机构：港人海外寻找新工作和住房的询问量大增

许多房地产中介公司、移民律师和顾问反映，国安法制定后，来自香港的询问数量大幅增加。

据路透社报道，很多香港居民在海外寻找新工作和住房，他们担心北京颁布的新国安法将破坏内地不曾享有的令人向往的权利，并预示香港这个中国最自由的城市将迎来一个新的威权时代。

从澳洲到加拿大，移民律师、顾问、房地产经纪人和招聘机构都告诉路透，香港居民的问询让他们应接不暇。

国际房地产门户网站居外IQI董事会执行主席奇米尔（Georg Chmiel）在给路透的声明中说：“过去几周，香港对国际房产和居住项目的需求飞速增加。”“我们看到对马来西亚、澳洲、英国、泰国、加拿大、越南与菲律宾等国的需求。”

香港拥有740万人口，是全球金融中心，也是资本进出中国的门户。北京方面绕过香港立法机构直接批准了国安法，令外界愈发担忧该法会对香港产生哪些影响。尽管对富人与外国护照持有者来说，离开香港一直是个替代方案，但如今有越来越多中产或工薪阶层也在寻求各种选项，尤其是获取签证代价低廉的地方。

对亚洲投资者进行市场开发的西澳洲房地产中介Lily Chong透露，从6月中开始，来自香港的询问数量大增超过40%，超过140位潜在买家参加了上周末一场在线论坛活动。