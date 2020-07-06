据悉法国不会完全禁用华为 但鼓励5G运营商避免使用

法国国家网路安全局（ANSSI）负责人波帕德（Guillaume Poupard）介绍，法国5G电信网络不会完全禁止使用中国华为的设备，但正敦促该国电信业者避免使用该公司设备。

据路透社报道，波帕德接受法国回声报访问时说：“我能说的是，不会完全禁用。但对于目前没有使用华为的运营商，我们鼓励他们不要用。”他补充道：“对那些已经使用华为设备的业者来说，我们提供的授权期限为三到八年不等。”

他还透露，从下周起尚未获得明确授权在5G网路采用华为设备的运营商，可以在法定期限后将无回应视为其请求遭拒。

波帕德表示，这个选择是为保护法国独立性，并非是对中国有敌意的行为。他说：“这不是要抨击华为或反华种族主义，我们所要表达的是，欧洲供应商与非欧洲供应商的风险是不同的。”

美国政府呼吁盟友在西方下一代通信中排除华为，称中国可能利用其来从事间谍活动。华为否认这些指控。

消息人士3月对路透表示，法国不会禁用华为的设备，但会设法将其排除在核心移动网络之外，因核心网络处理客户个资等敏感信息，有较高的监控风险。

法国对华为设备的决定对该国四大电信业者中的两家Bouygues Telecom和SFR至关重要，这两家目前的移动网路设备中约有半数是华为所制造的。

法国国营的Orange已经选择华为的欧洲对手诺基亚（NOKIA）和爱立信（Ericsson）。