中芯确定A股发行价 有望创10年来A股最大IPO

中国的芯片制造商中芯国际确定其A股发行价，上海科创板的IPO融资规模或刷新纪录。

据彭博社报道，中芯国际公告，A股首次公开发行价格为每股27.46元人民币（5.43新元）；按上述发行价计算，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额462.87亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额532.30亿元。

彭博汇总数据显示，中芯有望创下2010年农业银行685亿元以来最大规模的A股IPO。

中芯国际的发行正值中美贸易战向科技战演变和升级之时。面对美国在芯片等技术领域的封锁，中国正致力于加大科技自主创新力度。中国在上海科创板和深圳创业板先后推进注册制改革，也是力图提高资本市场直接融资比重，使半导体、生物医药等科技成长行业受益于IPO门槛下降的制度红利。

晨星亚洲分析师Phelix Lee分析：“上A股为中芯打开往后直接募资人民币的大门，战略上看，把国内有规模、有质素的企业留在境内上市是大趋势；中美关系只是催化剂，并非主因。中芯顺利上市会有助提升其他上市公司和投资者对科创板的信心。”

值得注意的是，中芯国际A股定价不仅低于保荐机构的投价区间，亦较港股最新收盘折价9.4%，已连涨三日的中芯国际港股或面临回调压力。此前彭博获取的中芯联席保荐机构的投价报告称，中芯国际科创板IPO的合理估值区间在38.29元-44.43元人民币，对应的2020年预测市净率逾四倍。中芯国际港股上周大涨逾16%后，周五收盘报33.25港元（5.98新元）。

西南证券分析师张刚认为，“中芯国际港股近期涨幅累计过大，但若和港股20个交易日平均价比，A股定价正常。价格定低一些，让利机构投资者，也有助于其它中资企业海归。”他说，近期A和港股有超涨之势，但中美摩擦风险仍在，参与中芯询价的机构投资者或考量了后续二级市场回落的风险。

不过他仍然指出，以当前市场AH股比价情况看，预计中芯国际A股比H股的正常溢价也会有20%左右。

Phelix Lee也认为，中芯作为中国国内最大、技术最先进的晶圆代工企业，A股上市初期的上行空间仍然较大。中芯投资者或参考行业内其他公司的估值，同样在科创板上市的华润微也是晶圆代工企业，因此其估值最有可比性；预计中芯上市后A股估值低于华润微的机会不大。

彭博数据显示，华润微的市净率约7.9倍。华润微今年2月份以12.80元人民币在科创板发行上市迄今，股价已涨逾三倍。

中芯国际在定价公告中介绍，考虑超额配售选择权后，其发行价对应2019年发行后市净率2.11倍，市盈率113倍；可比公司平均市净率4.27倍，市盈率50.24倍。中芯国际A股申购日为7月7日。