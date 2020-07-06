内蒙古发现一例鼠疫病例

中国内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗昨日（5日）发现一例鼠疫确诊病例。

综合《新京报》和北京日报旗下微信公号“长安街知事”报道，巴彦淖尔市卫生健康委员会发布消息，巴彦淖尔市乌拉特中旗温更镇一名牧民7月5日在乌拉特中旗人民医院就诊期间，经专家组确诊为腺鼠疫病例。患者发病前曾在鼠疫疫源地内活动。目前，该患者已在当地医院隔离治疗，病情平稳。

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫健委7月5日晚宣布启动鼠疫防控Ⅲ级预警，预警时间从预警通告发布之日（7月5日）持续到2020年底。

据报道，鼠疫预警信息包括鼠疫型别、预警级别、起始时间、警示事项、应采取的措施和发布机关等。预警信息的发布单位：Ⅰ级为卫生部，Ⅱ级为省级卫生行政部门，Ⅲ级为市（地）级卫生行政部门，Ⅳ级为县级卫生行政部门。

按鼠疫疫情分级，预警级别对应如下：特别重大鼠疫疫情（Ⅰ级）、重大鼠疫疫情（Ⅱ级）为Ⅰ级预警，较大鼠疫疫情（Ⅲ级）为II级预警，一般鼠疫疫情（Ⅳ级）为Ⅲ级预警。

动物间鼠疫疫情达到下列强度时为IV级预警：即在某一类型鼠疫疫源地发生动物鼠疫大流行；或局部地区出现动物鼠疫暴发流行，且波及到县级以上城市；或动物鼠疫发生在交通便利、人口稠密地区，对人群构成严重威胁。

鼠疫是一种传染性强、病死率高的烈性传染病，是中国规定强制管理的甲类传染病，该病的传染源主要是染疫啮齿动物，传播途径主要是通过染疫蚤叮咬。

据中国国家卫健委网站消息，鼠疫是由鼠疫耶尔森菌感染引起的自然疫源性传染病，过去以腺鼠疫、肺鼠疫较为常见，其中，腺鼠疫主要表现为发热和局部淋巴结肿大，主要因染疫跳蚤叮咬而感染，偶尔会出现剥食染疫动物或直接接触染疫动物时经人破损皮肤侵入感染的病，但一般情况下，肿大淋巴结无破溃的腺鼠疫病人没有传染性。