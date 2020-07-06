英卫生大臣：华为满足明确条件才能参与5G建设

英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）周日表示，中国华为技术有限公司需要满足明确的条件，英国才能继续允许其参与5G电信基础设施建设。此前有报导称，华为将被禁止参与5G项目。

据路透社报道，当被问及华为将被禁止参与5G项目的报道时，汉考克未发表具体评论，但表示最初的建议一直是有条件的。他说：“我不会对这类泄露的消息发表评论。我能说的是，今年早些时候我们就此发布中期报告时，就有一些条件需要满足。”

汉考克补充说：“我确定国家安全委员会将会检视这些条件，对此做出正确的决定，以确保我们有非常强劲的电信基础建设...而且是安全无虞的。”

根据星期日电讯报的报导，英国官员正在起草提案，最快在六个月内停止安装华为的设备，推翻今年早些时候的决定。

英国首相约翰逊在1月允许华为有限度的参与英国5G网路，但面临美国和一些议员的强大压力，要求以安全理由禁止华为参与。

周二时他对华为的措辞变得强硬，警告他将保护关键基础建设免于“敌对国家厂商”的侵犯。大臣们还提到了美国的制裁有可能会冲击华为作为5G供应商的生存。英国星期日电讯报报导称，英国国家网络安全中心（NCSC）已变更其对华为的推荐，因为制裁可能迫使该公司使用不能信任的技术。