分析：外国加强监管或打断中国矿商并购热潮

多位银行家及分析师认为，矿藏丰富的澳洲及加拿大加强审查，恐将打断中国国营矿商主导的并购交易热潮，同时限制中国在黄金产业整并中的角色。

据路透社报道，山东黄金及紫金矿业今年带起了一波从加拿大北极地区绵延至南美甚至西非的一股收购潮。

对于那些政府支持企业的投资，加拿大和澳洲近期收紧了相关限制，担心新冠疫情所造成的经济错置使得本国战略资产更容易被他人收购。最新修正后的规定中并未提及特定国家。

前加拿大外交官侯秉东（Gordon Houlden）说：“这些关切几乎完全与中国有关。”秉东拥有丰富的中国相关经验，目前担任阿尔伯塔大学（University of Alberta）中国学院院长。

银行家及分析师认为，保护主义升温也恐将损及对于战略矿产的交易兴致。

中国企业对澳洲锂矿企业的收购正面临监管面的阻挠。上月中国的金海集团放弃了收购澳洲金矿企业Alta Metals （AME.AX）的计划，因澳洲外资投资审核局（FIRB）要用更多时间来审核该交易。

FIRB上月宣布，将审查外国投资者收购“对国家安全敏感业务”的所有交易，无论交易规模多大。该机构4月阻止了中国矿企对关键矿业领域的两项投资；这些关键矿业包括可用于可再生能源、电动汽车电池和国防等高科技领域的锂和钴。

一位驻北京的矿业高管透露，由于环境保护措施，内蒙锡林郭勒盟约60%的资源都禁止开采，这进一步刺激中国矿企要达成交易。这位高管不愿具名，因其所在的公司正在竞购一项海外资产。

山东黄金收购多伦多上市公司特麦克资源公司（TMAC Resources）的交易正在等待审批。特麦克资源在加拿大北极圈内的努纳武特地区（Nunavut）经营一家金矿，该公司的股东上月批准了收购。