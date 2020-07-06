浙江卫视总编室原主任陶燕因受贿获刑五年

中国浙江广播电视集团浙江卫视原总编室主任陶燕因受贿共计488万原（人民币，下同，96.57万新元），被判处有期徒刑五年，并处罚金50万元。

据中新经纬报道，中国裁判文书网2日公布浙江省湖州市南浔区法院刑事判决书，判决书落款时间为6月24日。判决书显示陶燕因本案于1月22日被刑事拘留，于2月3日被逮捕。

法院经审理查明陶燕在2015年3月至2019年2月期间任浙江卫视总编室主任，总编室的职责之一是负责影视剧购销，自制剧制作和版权管理。

陶燕2016年上半年与北京东海麒麟文化传播的法定代表人胡某交谈时得知，东海麒麟公司正在筹拍电视剧《春风十里不如你》。胡某提议陶燕投资该电视剧，不过陶燕考虑到该剧当时导演、演员都未确定，投资风险太大，没有同意此事。

陶燕2016年8月底或9月初时，从优酷高级版权合作总监许某处得知优酷已与东海麒麟公司就收购《春风十里不如你》新媒体版权一事达成初步意向，并在向胡某确认后，认为投资基本无风险，便主动向胡某提出投资《春风》项目。

胡某为了今后能在电视剧收购等方面得到陶燕的关照，在已无需他人投资的情况下，同意陶燕按10%的入股比例投资1200万元。后来陶燕因资金短缺，向北京中视精彩影视文化实际负责人熊某借款。熊某为了今后能在电视剧收购等方面得到陶燕的关照，提议以公司名义为陶燕及其丈夫张某投资，并表示投资收益全部归陶燕一方，陶燕表示同意。

熊某2016年9月28日以霍尔果斯中视精彩影视传媒)的名义与东海麒麟公司签订联合摄制合同，后分两次将1200万元转入东海麒麟公司账户。东海麒麟公司2017年10月10日及11月7日先后将投资款和收益款共计2320.2094万元汇入霍尔果斯中视精彩公司账户。后因公司经营不善，熊某无力支付全部收益，经陶燕同意后，仅交付给陶燕488万元，陶燕予以收受。

案发后，在调查机关对陶燕宣布立案调查并采取留置措施前，陶燕主动交代了自己的经济问题，陶燕的亲属已代其退缴了违法所得488万元。

法院认为，陶燕已构成受贿罪，其具有自首情节，依法减轻处罚，判处其有期徒刑五年，并处罚金50万元，陶燕退缴的违法所得488万元予以追缴，上缴国库。