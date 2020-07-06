中国沪深300指数跳涨3%至五年高点

亚洲股市上涨，其中中国股市沪深300指数（CSI300）继上周上涨7%后跳升3%，创五年最高水准。

据路透社今日（6日）报道，明晟指数（MSCI指数）亚太地区指数上涨1%，创2月以来最高，即使是因国内经济疲软而表现滞后的日本股市日经指数（N225），也上升了1.3%。

野村分析师在报告中写道：“我们认为在全球股票投资组合的背景下，有理由在战术上提高对亚洲股市的配置...我们发现短期内除日本外亚洲股市表现胜过美国股市的催化因素有很多，主导除日本外亚洲股指的经济体/市场疫情形势和移动数据更好，意味着会比美国更快实现经济复苏。”

全球大部分市场上周走高，因为6月的一系列经济数据超出预期，不过美国冠病感染病例增加令前景蒙阴。

据路透统计，仅7月前四天，美国就有15个州公布冠病肺炎新增病例创纪录，美国迄今已有近300万人感染，死亡约13万人。

西太平洋银行金融市场策略部负责人雷尼（Robert Rennie）说：“显然美国从未像其他国家一样控制住冠病疫情。过早重启经济导致新增病例出现骇人的增长。”

分析师估计，影响到40%美国人口的经济重启现在已经有所倒退。雷尼警告：“因此市场将不得不在7月攀越忧虑之墙，因为经济活动可能从过去几个月的V型复苏中走软，我们还必须记住，美国和中国的关系明显恶化。”

美国两艘航空母舰周六（4日）在南中国海争议海域进行演练，与此同时，中国也在进行军事演练，此举被五角大楼和邻国批评。

即便经济数据好转，但地缘政治局势风险加上各国央行不断推出刺激举措，使得主权债获得支撑，10年期美债收益率持于0.67%，远低于6月高位0.959%。花旗分析师估计，全球各国央行未来12个月可能购买6万亿美元（8.35万亿）金融资产，是此前高位的两倍多。主要货币基本处于区间波动，美元指数整月都在95.714-97.808区间内。

大宗商品市场方面，金价从全球超低利率中受益，因很多债券的实际收益率为负，使得不生息资产黄金更具吸引力。现货金报每盎司1772美元，略低于上周高位1788.96美元。油价早盘涨跌不一，布兰特原油期货上涨0.19美元报每桶42.99美元；美国原油跌0.23美元至每桶40.42美元，因担心美国冠病感染病例激增可能抑制石油需求。