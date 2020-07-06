冠病D614G突变成传播的主要基因型 专家：不太可能对疫苗疗效产生重大影响

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏等专家撰文指，冠病的D614G突变已经成为了传播的主要基因型，目前看不太可能对目前正在研制的疫苗的疗效产生重大影响。

据微信公众号“华山感染”今日（6日）刊登的张文宏等专家文章，目前全球共享流感数据倡议组织（GISAID）数据库上公布的所有冠病基因组序列上一共发现了超过1万个不同位点突变。其中D614G突变在欧洲最早发现后不断扩散传播到北美洲、大洋洲、南美洲以及亚洲，在3月猛增到了60%至70%，截止6月底已超过90%，因此，携带有这个突变的病毒株已经成为了传播的主要基因型。

冠状病毒广泛的宿主性以及自身基因组的结构特征使其在进化过程中易发生基因重组,呈现遗传多样性。D614G突变指的是新冠病毒的第614氨基酸位点 D（天冬氨酸）到 G（甘氨酸）的突变，位于S蛋白。

张文宏等专家引述Cell杂志文章及其他科学家文献指，D614G变异是否会增强新冠病毒感染人的能力和毒性，目前仍然不能确定，需要更多的临床数据支撑。目前的证据提示，D614G对的重要性低于其他风险因素，如年龄或其他基础疾病。

该突变不影响病毒的核酸检测，且目前看来，不太可能对目前正在研制的疫苗的疗效产生重大影响。