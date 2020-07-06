中国上半年自然灾害致近五千万人次受灾 同比升逾四成

中国应急管理部等部门经核定确认，中国上半年各种自然灾害共造成4960.9万人次受灾，受灾人次同比上升41.5%。

据中国应急管理部官博7月6日消息，中国上半年自然灾害以洪涝、风雹、地质灾害为主，各种灾害共造成4960.9万人次受灾，271人死亡失踪，91.3万人次紧急转移安置；1.9万间房屋倒塌，78.5万间房屋不同程度损坏；农作物受灾面积6170.2千公顷；直接经济损失812.4亿元。

与去年同期相比，受灾人次上升41.5%，因灾死亡失踪人数、倒塌房屋数量分别下降26.2%、53.7%，直接经济损失上升15.3%。与近5年同期均值相比，受灾人次、因灾死亡失踪人数、倒塌房屋数量和直接经济损失分别下降18.6%、32.4%、75.6%和16.9%。

据介绍，中国上半年全国平均降水量较常年同期偏多7%，中小河流洪水和局地山洪影响较大。19个省的309条河流发生超警洪水，12条河流发生超历史洪水。上半年洪涝灾害造成26个省的1770.7万人次受灾，119人死亡失踪，84.8万人次紧急转移安置，1.5万间房屋倒塌，直接经济损失393.1亿元。与近五年同期均值相比，上半年洪涝灾害受灾人次、因灾死亡失踪人数、倒塌房屋数量和直接经济损失分别下降37%、43%、75%和27%。

在森林火灾方面，森林草原火灾数量大幅度下降，为近10年同期最少。中国上半年共发生森林火灾806起，受害森林面积约5387公顷，因森林火灾伤亡37人。

在地震方面，中国大陆上半年共发生5.0级以上地震17次，较历史同期偏高，主要发生在新疆、西藏和川滇偏远地区，未造成重大人员伤亡和财产损失。