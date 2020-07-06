据悉瑞信股东大会通过陆正耀罢免议案

消息人士透露，瑞幸咖啡昨日（5日）的股东特别大会通过了对董事长陆正耀等人的罢免案。

据网易科技引述消息报道，会议投票通过了对陆正耀、黎辉、刘二海及Sean Shao的董事罢免议案。同时会议投票通过了增加Ying Zeng和Jie Yang两名独立董事。

根据已公布的信息，这两位新的独立董事Ying Zeng与Jie Yang均有较深厚的法律背景。

瑞幸曾在6月27日公告，董事会经多数决议，要求陆正耀辞去董事长和董事职务，7月2日召开董事会会议审议这一罢免，瑞幸咖啡董事会投票免除陆正耀职位的建议未获得多数票通过。 然而在7月5日，根据陆正耀签发的文件，瑞幸召开临时股东大会，表决议案包括免去陆正耀、黎辉、刘二海及邵孝恒等四人的（独立）董事职务，并增补两名独立董事。

据微信公号“ 商业周刊中文版”认为，虽被罢免，但7月5日的大会结果可能对陆正耀有利，原因是陆正耀控制的家族信托浩德投资（Haode Investment）向瑞幸咖啡发函，要求召开独立董事会，且独立董事的Ying Zeng、Jie Yang被认为是陆正耀自己的人。

负责调查瑞幸造假事件的特别委员会主席邵孝恒，以及支持他的两位瑞幸咖啡机构股东代表刘二海和黎辉，都被踢出了董事会。陆正耀用自己提名的人选替换原来的独立董事，以巩固对董事会的控制权。通过这种方法清理掉3位外部独立董事后，瑞幸董事会成员将全部都是陆正耀的亲信，即使不在瑞幸董事长的位置，陆正耀仍能完全控制董事会。

《华尔街日报》引述知情人士指，瑞幸咖啡会计违规行为的调查已得出结论，公司联合创始人兼董事长陆正耀之前就知晓或本应知晓这些夸大该公司去年销售额的虚假交易。该报道还指出，陆正耀没有全面配合调查。陆正耀通过电子邮件对《华尔街日报》回复时称，该消息是谣言，“谣言！不对！”但瑞幸咖啡发言人拒绝对此置评。